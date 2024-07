Nalja tegemine enam raha sisse ei too? Ari Matti Mustoneni ettevõttel läks mullu väga kehvasti

2022. aastal asutatud ettevõte Mustonen Consulting OÜ, kus tuntud koomik on ainuomanik, teenis 2023. aastal 19 997 eurot müügitulu. Aasta lõpetati aga 25 002 eurose kahjumiga. Antud ettevõtte kaudu viibki Ari Matti läbi oma põhitegevust ehk stand-up etendustel esinemist.

Märgiline on see, et ühe aastaga on koomiku ettevõtte käive langenud enam kui kaheksakordselt. Veel 2022. aastal teenis firma 166 573 eurot müügitulu ja jäi väga suurde kasumisse, mis küündis 145 970 euroga. Aasta hiljem olid numbrid aga palju tagasihoidlikumad.

Kui 2022. aastal maksis Mustonen brutoöötasuks kokku 5256 eurot, siis mullu tõusis see summa 7848 euroni. See tähendab, et ühes kuus maksis koomik endale palka üpris vähe: brutotasuna 654 eurot. Tegevuskuludeks läks Mustoneni ettevõttel mullu 28 629 eurot.

Koomik Ari Matti Mustonen korraldab stand-up komöödia õhtuid, mis on rahva seas väga populaarseks saanud ja tihti müüb Mustonen ürituse vaid paari tunniga välja. Lisaks Mustonenile on Eestis tuntud koomikud ka Sander Õigus ja välismaalt pärit Stewart Johnson. Mustonen Consulting OÜ on asutatud 2022. aastal.