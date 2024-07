Linnavalitsusel oma laud ja personaalne õllekann. Sedasi võõrustab püsikliente Tartu ainus saksapärane restoran

Tartus on kaheksa aastat tegutsenud saksapärane restoran München. Restoran on kuulus oma külalislahkuse poolest ning suunanud fookuse šnapsule, Saksa õllele ja Stammkunde’dele ehk püsiklientidele. Restoranijuht Andres Maripuud on lapsest saati köitnud saksa ja austria kultuur.