Metsa- ja puidutööstuse liit: RMK kestvuslepingud on aidanud ühel kõige eksportival tööstussektoril ellu jääda

Pikaaegne leping on tavapärane meede, mida kasutab nii ostja kui ka müüja oma positsiooni turvamiseks ja kindlustamiseks, et ettenähtavus ja kindlus oleks suurem - sellest saavad kasu mõlemad pooled. Võtame võrdluseks kasvõi elektrituru, ka seal müüakse osa pikaajaliste lepingutega, et oleks rahavoogude ennustatavus. Mingi osa jäetakse nn spot turule, kus hinna ennustatavust ei ole. Mida konservatiivsem on müüja, seda suurem on pikaajaliste lepingute osakaal. RMK kui riigivara haldaja ei peaks kindlasti võtma liiga suuri riske, vaid olemagi konservatiivse suuna hoidja.

Ei ole tõestust väitele, et kestvuslepingute tõttu on RMK kahju saanud. Ei saa kuidagi olla kindel, et ilma kestvuslepinguteta - müües kogu riigimetsast saadud puidu oksjonitel - oleks hind sama, mis täna oksjonitel kujuneb. Hetkel on oksjonil müügis ca viiendik RMK pakutavast puidust ning seda kasutatakse eeskätt tootmises puudu oleva toorme saamiseks, seetõttu võib seal olla ka suurem konkurents ja kujuneda kõrgem hind. Enampakkumisel on konkurentide ring laiem, sest seal osalevad ka välisriikide puiduettevõtted - kui me viiks kogu RMK puidu oksjonile, ei saaks tagada, et puitu väärindataks võimalikult suures mahus Eestis, nagu näeb ette ka valitsuse poliitika.