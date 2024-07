VIDEO | Kaja Kallas: käisime valitsuses välja tulumaksuvaba miinimumi vähendamise idee

Tänase valitsuse pressikonverentsi viimase küsimuse esitas Madis Hindre ERR-ist, kes uuris, kas valitsus on keset riigieelarve janti mõelnud ka tulumaksuvaba miinimumpalga vähendamisele. Kaja Kallas tõdes, et sel teemal on koalitsioonis vaidluseid peetud. „Reformierakond on selle idee välja käinud, aga see pole tuge saanud, kuna siis saavad pihta need, kes kõige vähem teenivad,“ lausus ta.