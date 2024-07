Investeerimisrakenduse Lightyear valikusse lisandusid Baltimaade aktsiad

Lightyeari kaudu saab nüüdsest investeerida lisaks USA ja suurimatele Euroopa turgudele ka Balti börsi põhinimekirja 34 aktsiasse. Lightyear avab kohaliku aktsiaturu nii Balti riikide klientidele kui ka investoritele üle Euroopa, suurendades läbi selle teadlikkust Balti ettevõtetest rahvusvahelisel tasandil.

Eesti investorite jaoks on Balti börs üks olulisemaid turge, kuhu oma raha kasvama suunata, teatas Lightyear. Seda trendi kinnitab ka rakenduse kasutajate huvi kohalike investeeringute vastu — Balti aktsiad ja võlakirjad on Lightyeari kahe Eestis opereeritud aasta jooksul järjekindlalt kasutajate tagasisides figureerinud kui oluline lisa platvormile.

Kõik lisatavad Balti instrumendid tulevad kasutajatele Lightyeari üheeurose tehingutasuga, kaasaarvatud võlakirjad. Eesti kasutajatel on igakuiselt võimalik teha kolm tasuta aktsiatehingut. Sealjuures arvestab Lightyear tasuta tehinguna kogu kliendi orderit, mitte eraldi osades täidetud tehinguid. Ehk, ostes madala likviidsusega aktsiaid, katab tasuta order kogu investori tehingu, kuni see on lõpule viidud; selle asemel et katta vaid üks - hetkel ostuvalmis olev - kogus osakuid.

Aktsiate kauplemise hinnakiri on Lightyearis mõnevõrra kõrgemad kui hetkel pankades, sõltuvalt küll sellest, kui aktiivselt tehinguid teha. Nii on Balti börsil aktsiatega kauplemine tasuta kõikides suuremates pankades, LHV-s küll rakendub piirang, et kuus saab teha kuni 100 tehingut, misjärel on tasuks 0,2% vastava tehingu summast. See-eest on võlakirjatehingud Lightyearis soodsamate seas: näiteks LHV-s on võlakirjade puhul tasuks 6 eurot pluss 0,2% tehingu summast, Swedbankis 0,2% summast, minimaalselt 3 eurot ning SEB puhul saab võlakirjatehinguid Baltikumi börsil teha samuti 0,1% tehingutasuga ning miinimumtasuks on seatud 1 euro.