Bigbank: eestlased sõlmisid juunis rekordpalju kodulaenulepinguid

Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri on keskmine kodulaenude turg olnud läbi kogu kevade väga aktiivne ning ka keskmine laenusumma on kuust kuusse jõudsalt kasvanud, kuid 150 tuhande euro piirist murdis summa läbi esmakordselt. „Ühelt poolt näitab see inimeste sissetulekute ja koos sellega ka laenuvõimekuse kasvu, kuid ma ise pean veelgi olulisemaks just laenamisjulguse taastumist,“ kommenteeris Pechter juunikuu tulemusi.

Bigbank sõlmis maikuus kodulaenulepinguid üle kahe korra rohkem kui aasta eest, kusjuures ka maikuuga võrreldes jäi lepingute koguarv praktiliselt samale tasemele. „Mingit suuremat suvist kukkumist juunis igatahes ei toimunud,“ oli Jonna Pechter meeldivalt üllatunud, kusjuures tema kinnitusel ei vea kasvu vanade laenude refinantseerimine, nagu seda on vahel oletatud. „Refinantseerimise eesmärgil sõlmitud lepingute arv jääb vaid kümnendiku piiridesse kogumahust,“ rääkis Bigbanki juht.

Jonna Pechter nõustub arvamusega, et üheks kasvuveduriks on hoopis nii-öelda kuhjunud nõudlus. „Laenutaotluste arv on aastaga võrreldes samuti oluliselt suurenenud. Inimesed on oma uue kodu ostmist pidanud aasta-paar edasi lükkama, kuid tänaseks on nende ostujõud taastunud ja käib aktiivne valimine, et enne uue tõusu algust tehingusse minna,“ selgitas Pechter.

Juuni alguses saabunud uudis Euribori langetamisest mõjus Bigbanki juhi sõnul samuti julgustavalt. „Veerand protsendipunkti ei ole ju veel väga suur langus, kuid oluline on ennekõike see üldine sentiment, et asjad liiguvad laenajate jaoks soodsamas suunas,“ rääkis Jonna Pechter.