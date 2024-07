Riigile kuuluv riskikapitalifond investeerib 5 miljonit eurot Põhjamaade fondi

Antler on tunnustatud kui üks aktiivsemaid varajase faasi ettevõtetele suunatud riskikapitaliinvestoreid Euroopas. Viimase viie aasta jooksul on Antler toetanud enam kui 400 Euroopa idufirmat. Nordic Fund II on seejuures juba teine Antleri Põhjamaadele suunatud fond - esimene, 30 miljoni euro suurune fond, loodi 2021. aastal.

Antler Nordic Fund II ankurinvestoriteks on Taani ekspordi- ja investeerimisfond (EIFO) ja Soome riiklik investeerimisfond Tesi ning see on suunatud eelkõige Põhjamaadele, hõlmates Rootsit, Norrat, Taanit ja Soomet ning nüüd ka Eestit.

„SmartCapi vaatest on antud investeering suurepärane võimalus ühendada jõud TESI, EIFO ja Investinoriga ning suurendada piiriülest tehinguvoogu üle Põhjamaade ja Eesti,“ ütles SmartCapi juhatuse liige ja fondijuht Sille Pettai. „Me näeme, et küpsematest Eesti idufirmadest on kasvavad välja uued andekad tehnoloogiajuhid, kellel on potentsiaali saada tulevikus uute innovaatiliste ettevõtete asutajateks. Seetõttu on aktiivne tehinguvoo tekitamine ja uute meeskondade loomine meie turu praeguses arengufaasis äärmiselt oluline ning Antleri innovaatilise mudeli laienemine Eestisse võimaldab meie uue põlvkonna asutajatel osaleda nende Põhjamaade programmis,“ lisas ta.

Antleri tegevusmudel põhineb 12-nädalasel kiirendiprogrammil, mis toetab asutajaid meeskondade loomisel ja äriideede väljatöötamisel. Kiirendi edukalt läbinud meeskonnad saavad kuni 300 000 euro suuruse investeeringu, mis aitab nende alustavatel ettevõtetel järgmisesse etappi jõuda.