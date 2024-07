Julgele investeerimisele järgnes ebaõnn. Saaremaa olulist tööandjat hakatakse saneerima

Saaremaal puitmaju tootev ettevõttel Sandla Puit OÜ on tegutsenud peaaegu 24 aastat. Kõik sai alguse sellest, kui kaks venda Kalmer ja Jaanus Põlluäär jõud ühendasid ja tegutsema hakkasid. Nüüd pakuvad nad tööd 57 inimesele, kõrgajal oli tööl isegi 80 inimest. Edu asendus aga firma jaoks ühe keerulisema ajaga.

Võib öelda, et saneerimisauku libisemine oli ettevõttele halb õnn. Enne Ukraina sõda soovis Sandla Puit tegevust laiendada, võttes selleks ka pangast laenu. Kõik planeeritud investeeringud said tehtud, kuid siis hakkas turg ootamatult langema. „Seetõttu muutuski laenude teenindamine keeruliseks,“ nentis Kalmer Põlluäär. Ta lisas, et pangal polnud ka võimalik põhiosadele rohkem maksepuhkust lubada, sest Euroopa Keskpanga reeglid ei luba kahe aasta jooksul kaks korda tingimusi leevendada. „Nii jäigi ainukeseks kiireks lahenduseks saneerimine,“ tõdes ta.