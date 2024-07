HEA TEADA | 5 nippi, kuidas ebavajalikke kulutusi vältida ja raha säästa

Kas vajadus või soov?

Enne ostu tegemist tasub võtta hetk mõtlemiseks, et kas plaanitav väljaminek on vajalik või on see lihtsalt soov. Kuigi enda premeerimine on oluline, ei tasu sellega üle piiri minna ning enne maksmist mõtle läbi, kas sul on midagi sarnast juba kodus olemas või kui oled senimaani ilma selle tooteta hakkama saanud, kas praegu on õige hetk selle ostu tegemiseks.

Kehtesta mõtlemisaeg

Kui leiad endale midagi sobivat, siis kehtesta 24-72 tunnine mõtlemispaus. Nii kaotavad varem elutähtsana tundunud ostud selle aja jooksul oma jõu ning kui ost jääb ikkagi kripeldama, saad olla kindel, et otsus on õige. Peamine on hoiduda emotsiooniostudest seni, kuni sul on selle vajaduse hindamiseks aega ja ruumi. Päeva möödudes ei pruugi need asjad enam meeleski olla ja nii säästad raha ostude jaoks, mida tõesti on vaja teha või saad kogutud summa hoopis investeerida või kodulaenu sissemakseks koguda.

Osta kokkusobivaid tooteid

Riiete ja kodusisustuse ostmisel mõtle selgelt läbi, kas see ese sobib hästi kokku sinu praeguse garderoobi või interjööriga. Näiteks on tuntust kogumas kapselgarderoobi loomine, mis tähendab, et kõik kapis olevad asjad sobivad omavahel kokku nii stiili kui värvi poolest. Kui valid omale uue elektroonika, siis ole kindel, et see sobib ilusti sinu praeguse tehnikaga, et vältida uute laadijate, adapterite või kaablite ostmist.

Unusta nipsasjakesed

Suured allahindlused ja kampaaniad võivad tekitada tunde, et just sellist küünalt, armsa sõnumiga tahvlit või skulptuuri ongi mul vaja, kuid tegelikult jäävad taolised ostud lihtsalt riiulile seisma. Ehkki hetkes võib 70% soodustusega saadud nipsasjake tunduda suurepärane diil, ei ole pikemas perspektiivis sellest mingit kasu. Soovituslik on investeerida pigem aegumatutesse disaini elementidesse, mida saad vastavalt aastaajale välja vahetada. Raha kogumiseks võid järgmine kord, kui tekib soov osta nipsasjakest, selle summa hoopis oma säästukontole kanda.

Vähenda kokkupuudet ostupäästikutega

Väldi harjumust tekitavaid päästikuid, nagu näiteks uudiskirjade tellimused ja teavitused uute toodete või sooduskampaaniate kohta. Samuti vaata üle oma praegused püsitellimused, et eemaldada need teenused, mida sa tegelikult ei kasuta. Internetis surfates saad kasutada reklaamiblokeerijat, mis aitab vähendada hetkeostude tegemist. Suvisel ajal on kaubanduskeskuste ja restoranide asemel tore sõpradega kohtuda hoopis pargis või kodu terrassil ning aiasaadustest saad valmistada värske ja soodsa lõuna.