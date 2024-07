Pikaaegne Enefit Poweri juht lahkub ootamatult ametist. „See on olnud minu jaoks võrdne Eesti riigi teenimisega“

„Eesti Energia alustala on kliendile väärtust loov infrastruktuur, mille hulka kuuluvad ka Eestile varustuskindlust pakkuvad Enefit Poweri juhitavad elektrijaamad ja vedelkütuste tootmine, millest oleme arendamas ringmajandusel põhinevat keemiatööstust. Enefit Power vajab kiiresti muutuvas maailmas uut pikaajalist tulevikuplaani, et tagada ettevõtte konkurentsivõime, kasumlikkus ja jätkusuutlikkus ning selleks näen vajadust tuua värsket vaadet. Ma tänan nõukogu ja ettevõtte nimel Andrest tehtud töö ja panustatud aja ning energia eest,“ ütles Durejko.

„Kümme aastat Eesti Energia grupis, sellest viimased neli Enefit Poweri juhina on minu jaoks olnud võrdväärne Eesti riigi teenimisega. See on andnud suurepärase elukogemuse ja võimaluse tegeleda Eesti jaoks oluliste väljakutsete lahendamisega. Olen suurema osa oma elust tegelenud eraettevõtlusega ja tunnen, et on aeg sellesse valdkonda naasta. Uus juht saab tuua Enefit Powerisse uue hingamise ettevõtte edasi viimiseks ja veelgi suurema panuse andmiseks Eesti Energia roheteekonda,“ lausus Vainola.