KUULA | Kaup24: kuidas kasvatas väike mööblikaupleja Kaup24 kaudu oma müüki kuus korda?

„Mul on enam kui kümme aastat kogemust müügi alal ja mul tekkis kolm aastat tagasi soov teha midagi uut, teha midagi ise. Nii asutasimegi partneriga koos e-poe, mis alguses müüs naisteehteid, siis sinise valguse prille, kuni oleme tänaseks jõudnud mööblini. Täpsemalt siis pisemate ja soodsamate mööblitoodete juurde. Endalegi üllatuseks on just Kaup24-ga koostöö see, mis meid nii-öelda kaardile pani,“ räägib Rootsi.

Praegu tegutsetakse lisaks Eestile ja kahele lõunanaabrile ka Soome turul, kuhu jõudmine Kaup24 veebilehe kaudu toimub Türksoni sõnul otseses mõttes vaid ühe klikiga. Võtmekliendihaldur ütleb, et kui tõlked on toodetel olemas, siis polegi muud, kui need erinevates riikides avaldada. Ja müük võib alata.

„Meil kasvas Soome turule minekul müük lausa kuus korda. Soome on ikka metsikult suur turg ja seal meiesuguse tootevaliku pakkujaid eriti ei olnud. Saime populaarseks ja oleme seda senini,“ sõnab Rootsi. Olenemata sihtturust, siis kliendid ootavad ikka ühte ja sama: et hind oleks soodne, kuid aina rohkem ka seda, et kliendisuhtlus oleks kiire ja valutu, et peetaks kinni tarneaegadest ning et kaup jõuaks sihtkohta alati tervena.

„Ma olen tähele pannud ka seda, et tooted, millel on ilusad pildid, müüvad rohkem. Meil on kaunid pildid ja näeme nendega vaeva, sest inimesed vaatavad pilti, kirjeldusi enam eriti ei loeta,“ selgitab ühte edu võtit Kodustaar.ee veebipoe asutaja.

Vaata lisaks ka e-poodi: www.kodustaar.ee

Pikemat arutelu kuula juba podcast’i „Kaup24“ uuest salvestusest!