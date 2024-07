EDETABEL | Millistes välisriikides kasutavad eestlased mobiiltelefoni kõige aktiivsemalt?

„See tähendab, et kõiki reisil kasutatud mobiiliteenuseid - sh kõned ja mobiilne andmeside, teenindab mõni välisriigi mobiilioperaator. Euroopa Liidu piires reisides on asi lihtsam, kuna siin kehtivad ühisturu reeglid. Nii saab iga inimene kasutada kindlat osa oma mobiilipaketis sisalduvast andmemahust ka EL-is viibides.“

Neeroti sõnul oli juunis eestlaste mobiilse andmeside kasutus kõige aktiivsem just meie lähiriikides Soomes, Rootsis, Norras ja Lätis. See on igati ootuspärane, kuna reeglina on nende riikide suunal nii rohkem reisimist, töötamist kui perede ja sõprade külastamist.