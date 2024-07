Tootmisesse tehtud reid paljastas: 2600-eurose Diori koti tegemisele kulub vaid 53 eurot

Tuntud moebrändi Diori kottide hinnad on võrreldes tehase töötajate palkadega astronoomilised. Töötaja sõnutsi kulub 2600-eurose koti tootmiseks vaid 53 eurot. Osad töölised rääkisid, et nende palk ulatub mõnesaja euroni ning mõned väitsid isegi, et ei saagi püsivat palka. Üks töötajatest lisas, et elamiseks vajaliku saab ta oma sugulase käest ning elamispinna ja toidu ettevõttelt.