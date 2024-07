FOTOD | Just selline tuleb Rae valda planeeritav uus logistikakeskus

Konkursile esitati viis kõrge kvaliteediga tööd, mis kõik vastasid konkursi nõuetele. East Capital Park Rae juhatuse esimees ja Eastate tegevjuht Anna Elam märkis, et igas töös oli näha loovust, ambitsioonikust ja professionaalsust, kuid konkursi võitjaks osutus lahendus, milles väljendus kõige paremini ettevõtte visioon. „Meile on oluline, et Park Rae arhitektuuriline lahendus looks keskkonna, kus viibija saab end mugavalt tunda – võitjaks valitud projektis pakuvad inimestele keskenduvad lahendused pargi suurtele tööstuslikele äripindadele tasakaalu,“ selgitas ta.