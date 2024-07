Coop Panga juht võimalikust sookvoodist börsifirmadele: see on näide vohavast ülereguleerimisest

„Minu isiklik seisukoht on, et see on näide vohavast üle reguleerimisest Euroopa Liidus. Lugedes seda eelnõu küsin: kui kaugele me siin Euroopa Liidus reguleerimisega oleme valmis minema? Ja meenub viimasel ajal kusagilt loetud meem – Ameerika innoveerib, Hiina administreerib, Euroopa reguleerib. Tulemuseks on vohav bürokraatia, majanduskasvu puudumine ning vananev, vaesuv elanikkond kogu Euroopas,“ ütles Margus Rink.