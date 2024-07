Konto naabrinaise nimel. Tüüpilise turumanipulatsiooni juhtumi juures kaubeldakse iseendaga

Klooster tõi välja, et üks klassikaline juhtum turumanipulatsioonist on olukord, kus üks inimene kaupleb iseendaga erinevate kontode alt. „Näiteks üks konto on ettevõtte nimel, teine on füüsilise isiku nimel, kolmas naabrinaise nimel. Nüüd näiteks teeme nende kõikide kontode vahel väga väikese kogusega tehinguid, tekib kauplemiskäive. On instrumente, mille hind ka muutub sellest ja kolmandas kohas olev suurem kogus aktsiaid omab seetõttu suuremat väärtust,“ sõnas ta.