REPORTAAŽ | Ringkäik Tallinna vanalinnas paljastab nii viieeurose kohvi ja 10-eurose õlle müüja kui soodsa koha, kus pole kaks aastat hindu tõstetud

Delfi Ärileht tegi selle nädala teisipäeva pärastlõunal, kui väljas oli 21 kraadi sooja ja ilm kohati pilvine, pooleteist tunnise tiiru Tallinna vanalinna populaarsemates kohvikutes ja restoranides. Kuigi päikeselisemate ilmadega liigub raekoja platsil ja selle ümbruses tavapärasest enam inimesi, ei olnud see nüüdki täiesti inimtühi. Rahvast täiesti liikus, kuid mitte ülemäära palju. Eesti keelt siiski ei kuulnud, vanalinna söögikohad olid hõivanud turistid. Ringkäigu eesmärk oli võrrelda, kui palju maksab sel aastal must kohv, hele õlu ja mullivesi.

Esimesena astume sisse keskaegsesse restorani Olde Hansa, kus teenindajatel on seljas ajastutruud rõivad ning pika ninaga jalavarjud. Õlut juuakse savikannudest. Oma õlled on selleks hetkeks kätte saanud ka neljaliikmeline Soome turistide seltskond, kes ootavad oma toite. Üks härra sellest seltskonnast tunnistab, et restorani hinnad on euro võrra kallimad kui mujal. „See koht on aga erilisem,“ põhjendab ta, miks nad on ikkagi Olde Hansa kasuks otsustanud.