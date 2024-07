Maakleri taarast saadud kolmekohalise summaga tehtud investeering on tänaseks enam kui 80% plussis

Laur investeerib praegu peamiselt kolme varaklassi: aktsiad, ETF-id ja võlakirjad. „ETF-sid ostan ma enamasti pikaajalise vaatega, et saada turutootlust. Aktsiaid katsun hoida täpselt nii kaua, kuni hind õigustab nende väärtust. Vahel olen ostnud ka ettevõtete osakuid rohkem spekulatiivsel eesmärgil, kui mul on nägemus, et neis võiks lühiajaliselt peituda suur kasvupotentsiaal või nad on põhjendamatult palju alla müüdud,“ tõdeb SEB kapitaliturgude maakler.