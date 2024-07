Swedbanki ökonomist: hinnatõus on suvekuudel varasemast aeglasem

Toiduainete hinnad juunis eelmise kuuga võrreldes ei muutunud. Eelmise aasta lõpuga võrreldes on toit siiski märgatavalt kallinenud. Kõige rohkem on tõusnud kala ja maiustuste hinnad.

Suvehooaja algus kergitas vaba aja veetmisega seotud hindu

Eelmise kuuga võrreldes kallinesid juunis enim meelelahutus ning majutus ja toitlustus. Kino-, teatri- ja kontserdipiletite hinnad on aastaga kasvanud 12 protsendi võrra. Kiire hinnatõus ei ole nõudlust meelelahutuse järele vähendanud. Erinevaid üritusi toimub rohkem kui kunagi varem ja paljud neist on välja müüdud. Suviseid üritusi soosis juunis keskmisest soojem ja päikselisem ilm.

Eluasemega seotud hinnad juunis veidi tõusid. Estlink 2 rikke tõttu on elektri hind sel suvel oodatust kõrgem. Üürihinnad ei ole sel aastal oluliselt muutunud. Kuigi üürileandjate kulud on kasvanud, on üüriturul kortereid varasemast rohkem ja seetõttu on hindades tingimisruumi.