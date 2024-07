Harjumaal alustasid tööd kaks uut päikeseparki

Ta nentis, et nii Posti kui Kännu päikesepargid on mõlemad eripärased – kui valdavas osas teistes Eesti päikeseparkides on park püstitatud pinnasesse rammides, siis tulenevalt sellest, et Posti päikesepark asub pankranniku ääres, on Paldiski lähistel paiknev park pankrannikusse ankurdatud. Seevastu Kännu päikesepark asub Tallinn-Tartu maantee ääres, mistõttu loodi päikesepargi ümber eraldi haljastus, et see jääks möödasõitjatele visuaalselt märkamatuks.