Siiri Lahe lahkub Estonian Cellist. Ta loodab, et ei pea enam päevas 200 kilomeetrit sõitma

Lahe ütles, et Estonian Cellis töötades on tal olnud suurepärased kolleegid tipptehnoloogiaga tehases, aga see on tähendanud ka pea igapäevast sõitmist Kundasse ja tagasi koju Tallinna. Seega aasta lõpus lõppeva lepingu pikendamist ta ei taha.

„Pärast lepingu lõpetamist ja lühikest puhkust loodan leida töökoha perele lähemal,“ ütles Lahe Äripäevale.

Siiri Lahe on aastaid seisnud Estonian Celli kõrgete elektrihindade probleemi eest. Ettevõte on seetõttu mitmel korral ka oma tehase töö peatanud. „2023. aasta oli ekstreemselt raske. Maailmaturu müügihinnad kukkusid aasta algusest oluliselt kiiremini kui Eesti sisendhinnad,“ kommenteeris ettevõtte olukorda Lahe mullu detsembris Ärilehele. Keerulist aega kinnitavad ka numbrid. 2023. aasta netokahjum oli 23 miljonit eurot, müügitulu kahanes 86 miljoni euroni, mis on 45 miljoni euro võrra vähem kui eelmisel aastal.

Vaid mõni aeg tagasi kirjutas Ärileht loo sellestki, kuidas Eesti suuremaid elektriarveid maksva tööstuse omanikul sai mõõt täis ning nad hakkavad ise elektrit tootma. Teisisõnu kerkib lähiaastatel Väike-Maarja valda suur tuuleenergia park, mille arendajad on Sunly ja Estonian Celli omanikud Heinzelid. Estonian Celli juht Siiri Lahe lubas muu hulgas, et tema juhitav ettevõte on endiselt valmis koostööks kõigi energiatootjatega, kes pakuvad kõige konkurentsivõimelisemaid hindasid.