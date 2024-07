Endise tipppoliitiku kindlustusäri on langenud sügavasse kahjumisse

Kuigi alles kuu aega tagasi andis Kalle Pallingu ja Hedi Mardisoo iduettevõte teada, et on nüüd laienenud Soome, kus kindlustab nüüd Rootsi kõrval enamikku sealsetest renditõukeratastest, ei ole senised tegevusaastad ettevõttele armulised olnud. Vaatamata sellele, et 2018. aastal asutatud Cachet OÜ on aasta-aastalt käivet kasvatanud, tegutseb ettevõte tänaseni korraliku kahjumiga.