Külastajate huvi leige? Andrus Veerpalu hotellil oli ootamatult kehv aasta

Karupesa hotelli, mille üheks omanikuks on 2004. aastast alates ka endine suusasangar Andrus Veerpalu (53), tubade täituvus oli mullu vaid 30%, saab lugeda ettevõtte värskelt esitatud majandusaruandest. Sellele vaatamata kinnitavad hotelli omanikud, et neil on välja kujunenud oma püsikliendid ja ettevõttel on väga head suhted ka majutusteenust edasi müüvate reisibüroodega. Mullu oli aga sellest vähe kasu.