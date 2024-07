Äsja Eestisse jõudnud Banksy vara väärtus on 20 aastaga kasvanud mitmekümne miljonini

Kõmulise tänavakunstniku ja filmidokumentalisti Banksy vara väärtust hinnatakse 50 miljoni dollarini ehk 46 miljoni euroni, kirjutab portaal CelebrityNetWorth . Kuigi tal on õnnestunud tänaseni varjata oma isikut, loetakse Banksyt üheks kaasaja mõjukamaks ja enim müüduimaks kunstnikuks.

Enim tuntust on ta kogunud oma tänavakunstiga, mida leiab tihti ootamatutest kohtadest, kuid mis kannab alati ka mingit kindlat sõnumit. Tal on töid, mis kannavad poliitilisi sõnumeid, teisi, mis juhivad tähelepanu sotsiaalsetele probleemidele. Mõni tema taies on suisa musta huumori väljendus.