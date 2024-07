FOTOD | „Peagi on oodata veel rõõmusõnumeid.“ Mullu magusa kasvu teinud Tallinna kohvikukett alustas uuenduskuuriga

Paljude tallinlaste seas armastatud Ristikheina kohvik andis selle nädala lõpus sotsiaalmeedias teada, et lõpule on jõudnud Pelgulinna kohviku uuenduskuur. Tegu on 2014. aastal tegevust alustanud kohvikuketi vanima kohvikuga, millele lisandus 2017. aastal kohvik Balti jaama turul ning 2020. aastal kohvikud Kristiine ja Ülemiste keskustes.