Eestis tegutsevad jaeketid, iseäranis need, mis on kodumaist päritolu, on viimaste aastate inflatsioonist kahtlemata võitjana välja tulnud: kasvatatud on nii käivet kui kasumit. Vaid soomlaste Prisma Peremarket ja sakslaste Lidl Eesti tegutsevad kahjumlikult.