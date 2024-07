GRAAFIKUD | Riigikogu valimised tõmbasid parteid rahast tühjaks – enamus lõpetas aasta miinusega. Kõige kehvem seis on Keskerakonnal

Värskelt avaldatud erakondade majandusaruanded näitavad selgelt, kuivõrd tsükliline on poliitiliste organisatsioonide elujärg. Parlamendi valimistel pannakse kõik mängu, et võimalikult palju kohti võita. Isegi, kui see tähendab, et pärast tuleb valimiskampaania käigus tehtud kulutusi klattida laenuga. Selle tee pidi eelmisel aastalgi mõni Eesti erakond ette võtma.