Sidefirmade hiiglaslik äri. Turuliider Telia võtab hinnatõusu kiiluvees dividendidena välja rekordsumma

Pole ka ime: viimase aasta jooksul on meedias avaldatud hulk uudiseid, et üks või teine sideteenus läheb jälle kallimaks. Suurtel telekommunikatsioonifirmadel seejuures hinnatõusu põhjendamisega üldiselt probleeme ei teki. Esile on toodud näiteks kasvavaid andmemahte, küberohte, intressikulu, suuri investeeringuid, üldist inflatsiooni ja sisendkulu kasvu.