Andmekaitseekspert soovitab: mida võiks suurimatest eksimustest õppida?

Eesti iduettevõtte GDPR Register juht Krete Paal tõi välja, et sel aastal määratud trahvid pakuvad väga head ülevaadet levinud probleemidest andmekaitsevaldkonnas. „Kindlasti on täna teadlikkus suurem ja olukord inimeste andmete kaitse valdkonnas palju parem, kui veel mõned aastad tagasi, kuid sel aastal määratud trahvid näitavad ilmekalt, et arenguruumi on. Näiteks tugevad andmeturbe meetmed on täna võtmesõna ning mitmed tänavused trahvid tulenesid eelkõige ebapiisavate turvameetmete rakendamisest,“ tõi Paal välja.

Selle aasta seni suurima trahvi sai Itaalia energiaettevõte Enel Energia SpA, mis sai trahvitud 79,1 miljoni euroga. Nimelt eksis ettevõte andmeturbe meetmete rakendamisel, mis võimaldas volitamata juurdepääsu nende klientide isikuandmetele. Rikkumised hõlmasid soovimatuid reklaamkõnesid klientidele, kes polnud selleks nõusolekut andnud ning juurdepääsuõiguste ja -paroolide ebaturvalist jagamist töötajate endi vahel.

Ebapiisavate turvameetmete eest sai trahvitud Eestiski tuntud UniCredit, mis sai Itaalias 2,8 miljonit eurot trahvi. Nimelt ilmnes pärast andmeleket tõsiasi, et ettevõte ei olnud kohaldanud piisavaid turvameetmeid, mis piiraksid juurdepääsu isikuandmetele ning see tõi kaasa võimaluse, et inimeste andmed olid vabalt kättesaadavad kõigile.

Teiseks suureks mureks on andmete kasutamise läbipaistvus ning inimestelt nõusoleku küsimise praktikad. „Hiljutised juhtumid nagu näiteks ettevõttele Avast Software määratud 13,9 miljonit eurot trahv rõhutavad vajadust selge suhtluse järele inimese ja andmetöötleja vahel. Nimelt müüs Avast, kes on viirusetõrjetarkvara ettevõte, turundusettevõtetele oma klientide isikuandmeid tulu teenise eesmärgil. Kui ettevõte või asutus küsib inimeselt nõusoleku andmete töötlemiseks, peab see olema nõuetekohane ja selgelt arusaadav,“ selgitas Paal.

Olulisel kohal on töötajate privaatsuse kaitse