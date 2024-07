Järgmine Skandinaavia pank sai süüdistuse rahapesus

NSK peadvokaat Nathalie Ghiorzi Elias sõnas pressiteate vahendusel, et esitatud süüdistus on kõige ulatuslikum rahapesuvastase seaduse rikkumine Taanis. „Meie hinnangul rikkus Nordea oma kohustusi mitu korda. Selle tulemusel voolas pangast läbi 26 miljardit Taani krooni (u 3,5 miljardit eurot – toim) musta raha,“ ütles Elias.

Nordea: see on vana juhtum

Nordea pank teatas pressiteate vahendusel, et nad tunnistavad eksimusi ning rahapesu vastu võitlemise reeglid olidki kümme ja rohkem aastat tagasi neil võrdlemisi nõrgad. Tänaseks on reegleid aga tõhustatud. „Oleme valmis trahvi maksma, kuid see on vana juhtum,“ sõnas panga õigusjuht Anders Holkmann Olsen.