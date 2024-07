Kuidas kasvatas väike mööblikaupleja Kaup24 kaudu oma müüki kuus korda?

Praegu tegutseb ettevõte lisaks Eesti ja kahe lõunanaabri turule ka Soomes. „Endalegi üllatuseks oli just Kaup24-ga koostöö see, mis meid nii-öelda kaardile pani,“ räägib Rootsi. Türksoni sõnul toimub Kaup24 veebilehe kaudu välisturule jõudmine vaid ühe klikiga: piisab sellest, kui toodetel on tõlked olemas. Siis polegi muud, kui need erinevates riikides avaldada ja müük võib alata.