Sisulooja Kätrin Pärna jagab oma investeerimisteekonna suurimat õppetundi

Need on kõige maksuefektiivsemad. Näiteks mulle meeldib mõelda III samba iga-aastasest tulumaksu tagastusest kui 20% garanteeritud tootlusest , mida ise järgi teha on keeruline. Ja muidugi on suur pluss ka see, et III sambasse investeeritud raha võib igal hetkel (sh ka osade kaupa) soovi korral välja võtta. Ideaalis ma sammastesse pandud raha enne pensionit küll ei puuduks, aga teadmine, et saan seda vajadusel ka varem kasutada, pakub kindlustunnet.

Kummast alustada, sõltub juba inimesest, sest III sammas on küll raha väljavõtmise osas paindlikum, aga nõuab oluliselt rohkem enesedistsipliini. II sambaga on lihtsam, sest igal kuul läheb automaatselt väike summa palgast enne pangakontole jõudmist tuleviku heaks kasvama.

Kui ma aga praegu investeerimisega alustaksin, siis suurendaksin kas oma II samba sissemakset senise 2% pealt 6% peale brutopalgast või paneksin III samba täis *. Need on lihtsalt kõige maksusoodsamad võimalused.

Üks suurim õppetund on ikkagi see, et kellegi teise soovituse peale ei tasu hakata kokku ostma üksikaktsiaid, mida mina oma investeerimise algusaegadel tegin.

Sobiva II ja III samba pensionifondi valikul jälgisin eelkõige, et sellel oleksid madalad tasud (alla 0,5%) ja need oleksid passiivselt juhitud fondid (ehk indeksfond).

Aga miks oled valinud just Tuleva?

Mulle meeldib väga Tuleva olemus. Tuleva võtab selle ise hästi oma kodulehel kokku: „Tuleva ei ole tavaline teenusepakkuja. Tuleva omanikud on pensionikogujad ise, kes otsustasid pankadest vahemehed kõrvale jätta ja käivitada sellised pensionifondid, kus nad ise raha koguda tahaksid.“

Ma arvan, et lisaks madalatele tasudele on see üks oluline põhjus, miks mulle Tuleva meeldib: ma tean, et mulle ei üritata midagi maha müüa või peale suruda, millest ma ise täpselt aru ei saa. Ma julgen Tulevas oma pensionivara koguda, sest ma tean, et eesmärk ei ole minu pealt suurt kasumit teenida, vaid mu vara hoida ja kasvatada.

Mis ajendil hakkasid jagama investeerimisteadmisi oma Instagramis @katrininvesteerib?

Mulle endale meeldib väga investeerimisega tegeleda, lugeda selleteemalisi raamatuid ja kuulata podcast’e. Ja ma näen, et tulevikus võiks see olla valdkond, millega tegelen ka töö-alaselt.

Samuti on minu jaoks turundus (sh sisuloome) teine huvipakkuv valdkond ja seetõttu oli Instagramis tegutsemine heaks lahenduseks, kuidas need kaks huvi kokku panna.

Ja niimoodi Instagramis investeerimisteadmisi jagades õpin ka ise kiiremini ning ühtlasi saan selle käigus teisi aidata.

Missuguseid eksiarvamusi investeerimise kohta oled oma jälgijate hulgas või laiemalt tutvusringkonnas näinud levivat?

Võib-olla see, mida ma ka ise alguses tegin, et investeerimisega alustades ostetakse indeksfondide asemel üksikaktsiaid ja loodetakse suurele tootlusele. Aga on ju teada, et isegi elukutselised fondijuhid tihti ebaõnnestuvad turuindeksi tootluse ületamisel. Ehk loota, et alles investeerimisega alustaja, kes teeb seda oma põhitöö kõrvalt, suudab õigeid aktsiavalikuid teha ja indeksfondide tootlust ületada, on väga väikese tõenäosusega.

* Väljend „III sammas täis“ tähendab, et teed sinna sissemakseid 15% oma aastasest brutosissetulekust või kokku kuni 6000 eurot. See annab suurima maksuvõidu. Arvutamisel on abiks Tuleva kalkulaator.

Finantsteenust pakub Tuleva Fondid AS. Tutvu pensionifondi tingimuste, prospekti ja põhiteabega aadressil tuleva.ee ning küsi nõu asjatundjalt tuleva@tuleva.ee või 644 5100. Palun pane tähele, et Tuleva ühistu, Tuleva fondivalitseja ega Tuleva töötajad ei anna sulle investeerimisnõu ega saakski anda, sest me ei ole taotlenud investeerimisnõustamise tegevusluba. Anname alati endast parima, et jagada sinuga ausalt ja arusaadavalt infot, mida arvesse võttes saad ise otsustada. Maksustamine oleneb isikuga seotud asjaoludest, sh residentsusest. Maksuseadused muutuvad ajas. Tulumaksu tagasisaamiseks tuleb esitada tuludeklaratsioon. Mineviku tootlus ei garanteeri sarnast tootlust tulevikus.