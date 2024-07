Peeter Raudsepp hämmingus: praegu majanduses toimuv on ebanormaalne. Valitsusel pole plaani

„Kui koolipoiss on pidevalt saanud hindeks ühtesid ning nüüd ühtäkki saab kahe, siis see ei ole positiivne nähtus,“ toob Peeter Raudsepp paralleeli Eesti majanduse olukorraga. Tema hinnangul ei ole mingit pöördepunkti riigi majanduses toimunud, langus jätkub ning sellest kujuneb meie majandusajaloo pikim mõõn. Eesti koht rahvusvahelise konkurentsi edetabelis langeb ning seda juba teist aastat järjest.

Põhjendus, et Eesti majandus on kehvas seisus sõja tõttu, Raudsepa sõnul enam ei päde. „Seda võis tuua ettekäändeks senikaua, kuni me nägime meie naaberriikide tulemusi. Võrreldes naabritega on meie kindlustunne ja konkurentsivõime ikka väga nõrk,“ tunnistab Raudsepp.