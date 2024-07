Tartu Kivi baari perenaine: ettevõtluses peab pea püsti hoidma

Kui küsida, kuidas Kivi baaril läheb, palub selle perenaine Karin Kiplok küsimust täpsustada. „Koroonapandeemia on möödas, kuid inimeste tarbimine on muutunud. Vähem kulutatakse, vähem käiakse väljas. Kui käiakse, siis valitakse,“ nendib ta, lisades siiski naerdes: „Töötajad ka räägivad, et enne koroonat võeti palju rohkem kärakat kui täna.“

Kivi baargi tundis eelmisel sügisel, et midagi muutus. Inimesed muutusid ettevaatlikumaks, kuna poes ei saa enam sama raha eest sama palju kaupa kui varem. „Üleüldiselt on tarbimine vähenenud. Turiste ei ole nii palju kui ootasime,“ hindab Kiplok 2024. aasta suve ja viskab kivi ka Tartu kultuuripealinna aasta korraldajate kapsaaeda – ööelu esindavad programmis kohad, mis kandideerisid kultuuriaasta programmi, ja seda lõviosas vaid suuremate üritustega. „Aga Tartu ööelukultuuri omapära seisnebki erinevates väiksemates ja suuremates pubides, baarides ja klubides, mis annavad tervikuna kokku Tartu ööelukultuuri. Nende kajastus on nõrk ja seda ei arva ainult mina,“ ütleb ta ja lisab: „Me oleme Euroopa mõistes ikkagi väike linn – mis toimub ööelus, kuhu erinevatesse kohtadesse minna, mis on koha eripära jne. Näiteks toimuvad Tartus alkoholivabad tantsupeod, kuid sellest ei räägita kuskil.“