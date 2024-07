Inkassoäri läheb finantsinspektsiooni järelevalve alla

Krediidiostu ja -inkassoäri ehk krediidilepingutest tulenevate võlanõuete omandamine ja võlgnikelt sissenõudmine kui äritegevuse haru on Eestis õitsenud aastakümneid. See on toonud kasu nii pankadele ja teistele laenuandjatele, kes on nõnda vabanenud ebamugavast võlaportfellist, kui ka kümnetele inkassoettevõtetele, kelle meetodid võlgade sissenõudmisel pole samas alati olnud nii peenetundelised kui ehk esialgsed võlausaldajad oleksid olnud. Seni aga pole inkassondust seaduse tasandil reguleeritud. Kõik muutus selle aasta 25. juunil, kui Vabariigi President kuulutas välja Riigikogu poolt 12. juunil vastu võetud krediidiinkassode ja -ostjate seaduse. Seadus jõustub 14. juulil.