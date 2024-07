Madalseis möödas? Tesla aktsia tüürib tänavu rekordtasemel

Tesla aktsia hind on enne 8. juuli kauplemispäeva avanemist kusagil 251 dollari juures – seda on 1,25% rohkem kui aasta alguses. Siiski on tänavu Tesla hind kõikunud kui Ameerika mäed ja seda oluliselt madalamal tasemel aasta alguse hinnaga võrreldes. Nüüd on aga näha, et aktsia on alates 28. juunist teinud arvestatava tõusu, kerkides ligi 27%.