Jäid tormi tõttu elektrita ja külmkapis olnud toit läks halvaks? Elektrilevi hüvitab teatud juhul ka riknenud toidu

„Eestis on suuremaid torme ja seetõttu lühemaid või pikemaid elektrikatkestusi ikka olnud. Seekord Elektrilevi aga ei suuda ega suuda probleemi lahendada,“ kirjutas Delfile ühes Kagu-Eesti külas elav lugeja, kes on elektrita olnud juba pühapäeva pärastlõunast. „Kahetsusväärselt palju külmkappidesse kogutut tuleb nüüd ära visata,“ on ta nördinud.