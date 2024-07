Eksperdid: alustavatel ettevõtjatel on praegu turule sisenemiseks hea aeg

„Majanduslangus on kestnud ligi kaks ja pool aastat, mis võib ettevõtlusega alustavale inimesele tekitada tunde, et praegu ei tasu ettevõtlusega üldse tegeleda, kuid tegelikult on kätte jõudnud just hea aeg alustamiseks. Mitmed sektorid on täbaras olukorras ning kui leidub keegi, kes suudaks nende ettevõtjate elu paremaks teha, siis ollakse selle eest ka nõus maksma,“ ütles Luminori ettevõtete panganduse juht Indrek Julge.

Ta märkis, et kõige suurem innovatsioon toimub alati kriiside ajal. Julge tõi näite, et ka panganduses räägiti juba viis aastat enne koroonakriisi algust võimalusest reedeti kodukontorist tööd teha. Paraku nentis IT-osakond, et see pole võimalik põhjusel, et turvaliselt ettevõtte võrgus olemiseks tuleb olla konkreetses kontoris asuva arvuti taga. Covidi puhkedes seevastu suudeti selleks võimalus leida vaid paari nädalaga.

„Kriiside ajal võivad klassikalised, pikka aega kasutuses olnud ärimudelid töötamast lakata. Tuleb vaadelda konkreetset kriisi – nii on võimalik ennustada, millest lähtuvalt järgmine innovatsioon tulla võib. Kui energiahinnad väga kõrgele kerkisid, tekkisid Eestisse kiiresti ettevõtted, mis liitsid kokku elektri tarbijaid, tootjaid, salvestajaid ja väiketegijaid, ühendati mahud ja tekitati võimalus Eleringi sagedusturgudel raha teenida,“ ütles Julge ning lisas, et tasub ka laiemalt trendide muutuseid jälgida. Näitena tõi ta välja Eestisse hiljuti rajatud kaerapiima tehase, mille start on olnud paljulubav.

Luminori eraisikute panganduse juht Kaspar Kork märkis, et Eestis on noorte ettevõtjate näol palju edulugusid ja eeskujusid juba ees, mis annab praegustele tegijatele rohkem julgust ettevõtlusega alustada. Ühtlasi on varasemad edulood tekitanud uutele tulijatele ka rahastuse vaatest soodsa olukorra. „Alustavatele ettevõtetele on raha kaasamine väga oluline. Tänu meie edulugudele on ka välisinvestorite jaoks Eesti väga huvitav piirkond, kuhu jätkuvalt raha panustatakse,“ ütles Kork.