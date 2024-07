Plaanid suviseks ürituseks oma kodu välja üürida? Selleks on siiski omad reeglid

Kui pangalt on saadud nõusolek, et kodu võib üürile anda, siis tuleb otsustada, kas anda kodu üürile eraisikuna või ettevõtte alt. Kui kodu üüritakse välja vaid mõned üksikud korrad aastas, siis pole selleks eraldi ettevõtte tegemine mõistlik, kuna nii ettevõtte asutamise kui käigus hoidmisega kaasnevad kulud koos aruandluskohustusega. Küll aga võib kasutada üürile andmiseks mõnda varem loodud ettevõtet, mis tegutseb teises valdkonnas.

Kõige lihtsam on oma kodu üürile anda eraisikuna, mis tähendab aga seda, et teenitud tulu tuleb maksuametile deklareerida ning tasuda tulumaks. Üüritulu peab eraisik ise deklaratsioonil kajastama, aga osad majutusteenust vahendavad portaalid pakuvad ka võimalust automaatseks andmete edastamiseks. Sarnaselt palgale ja muudele täiendavatele sissetulekutele tuleb käesoleva aasta tulud panna kirja järgmise aasta alguses esitatavale deklaratsioonile.

Eraisikuna kodu välja üürimise eelis on see, et peale tulumaksu mahaarvamist saab kontole jääva raha kohe kasutusele võtta. Näiteks võib selle suunata kodulaenu maksete tasumiseks, koguda reisifondi või muudeks säästudeks.

Kus anda teada, et kodu on üürile pakkuda?

Selleks, et kodu saaks üldse üürile anda, peavad inimesed sellisest võimalusest teadma. Enamasti leitakse majutust läbi paari suurema portaali nagu Airbnb või Booking. Nendest kahest pakub Airbnb võimalust ka külalisi arvustada – nii on näha, kas potentsiaalne külaline on viisakas ja korda armastav. Eraldi platvormide kasutamise eeliseks on ka läbimõeldud lahendused ja klienditugi, mis on eriti oluline alustavatele üürileandjatele.