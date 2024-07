SEB uuring: tööandjapension on Eestis vähelevinud

Uuringust selgus, et pisut üle veerandi (27%) Eesti elanikest kogub pensionit kolmandasse sambasse. Kõige agaramad on seejuures 30-39-aastased, kellest enam kui kolmandik teeb sinna regulaarseid sissemakseid. Lisaks selgus, et 18-29-aastaste hulgas on täiendav kogumispension populaarsem kui 50-59-aastaste ja 60-74-aastaste seas.

SEB juhatuse esimees Allan Pariku sõnul on kolmas sammas on üks lihtsamaid viise pensionipõlve kindlustamiseks. „Kuigi alates 2020 aastast on kolmandasse sambasse koguvate eestimaalaste osakaal tasapisi suurenenud, näitavad uuringu tulemused, et valdav enamus seda siiski ei tee. Samas on nooremates vanuserühmades täiendav kogumispension rohkem levinud. Sellist trendi toetab kindlasti asjaolu, et finantskirjaoskusest, säästmisest ja tuleviku kindlustamisest on viimastel aastatel üha rohkem räägitud, seda nii sotsiaal- kui traditsioonilise meedia vahendusel,“ selgitas Parik.

Kuigi tööandjatel on võimalus panustada oma töötajate tulevikku ning pakkuda tööandjapensionit, kinnitavad uuringu tulemused, et see on Eestis vähelevinud – tööandjapensionit pakub kõigest 8% kolmandasse sambasse koguvate eestimaalaste tööandjatest. Küll aga sooviks kolmandik täiendavasse kogumispensionisse panustajatest, et tööandja seda teeks. Nimelt leiab lausa 40% vastanutest, et tööandjapensioni pakkumine teeks tööandja atraktiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

„Paljude töötajate hinnangul annaks tööandjapensioni pakkumine kindluse ja usalduse pensionisüsteemi vastu. Olulisuselt kolmanda ja neljanda põhjusena tõid vastajad välja, et tööandjapension motiveeriks neid tulevikus ka ise rohkem säästma ning muudaks endid tööandjale lojaalsemaks. Seega saab väita, et tööandjapensioni pakkumine tooks kasu nii tööandjale, töötajatele kui ka riigile laiemalt,“ nentis Parik.

Teadlikkus tööandjapensioni kohta on madal