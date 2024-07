Skeleton saab endale olulise täienduse insener-asutajast soomlase näol

Skeletoni tegevjuht Taavi Madiberk väljendas soomlase liitumise üle heameelt. „Rohetehnoloogia valdkonna tipus on vaja maailmatasemel tiimiliikmeid ja Tero seda kahtlemata on. Ootame põnevusega tema liitumist ja uue peatüki algust Skeletoni tooteinnovatsioonis. Tero ühendab endas insenerioskused, teadmised tehnoloogiasektorist, ettevõtliku mõtteviisi ja pika kogemuse. Lisaks sellele, et ta oli ühe suurima Euroopa cleantech väljumistehingu taga, töötas Tero pikalt suurkorporatsioonis Danfoss, spetsialiseerudes elektrimootoritele ja konverteritele.“