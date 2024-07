Valitsussektori eelarvepuudujääk ulatus mai lõpuks 1,7 protsendini SKPst

Seevastu mittemaksuliste tulude laekumine jäi eelmisele aastale alla nii omanikutulu kui ka CO2 ühikuhinna langusest tulenevale CO2 tulude laekumise vähenemisele. Eelneva aastaga võrreldes suurenenud eelarvepuudujääk on tingitud hoogsalt kasvanud investeeringutest ja majandamiskuludest, mille taga on peamiselt kaitseotstarbelise varustuse hanked.

Sotsiaalkindlustusfondide mai lõpu finantsseis oli negatiivne ja seda peamiselt Tervisekassa tõttu. Tervisekassa puudujääk 38 miljonit eurot mai lõpuks on tuntavalt kehvem, kui aasta varem samal ajal, mil ülejääk oli 52 miljonit eurot. Ennekõike on hoogsalt kasvanud kulud ja seda just viimase tervishoiutöötajate kollektiivlepingu alusel oluliselt kasvanud palkade tõttu. Kuid ka tulupool jääb veidi ootusele alla. Töötukassa jõudis aasta alguse puudujäägist mai lõpuks 2 miljoni euro suuruse ülejäägini, mis on viimaste aastatega analoogne trend. Aasta algab tavaliselt hüvitiste kulu tõusuga, töötuskindlustusmakse laekumine aga sellist hüpet ei tee. Kuust kuusse on Töötukassa puudujääk sel aastal ka vähenenud. Registreeritud töötute arv langes mai lõpuks eelmise aasta tasemele ja näitab jätkuva vähenemise märke.