Ekspert: päikesepaneelide paigaldamise põhieesmärk ei ole raha teenimine, vaid raha säästmine

Hinnahüpe muutis tootjate tunnetust kasumlikkusest

Aastal 2022 olid erakordselt kõrged elektrihinnad. Sellest tingitult teenisid päikesepaneelide omanikud keskmiselt 200 eurot/MWh, kas omatoodangu võrku müümise või võrgust tarbimata jäänud energia arvelt. Aja möödudes on hind tulnud tagasi varasemale tasemele (74 eurot/MWh), mis omakorda on tekitanud tunde suurest hinna ja tasuvuse langusest.

Oluline on silmas pidada, et elektrihind on volatiilne ja investeering päikesepaneelidesse pikaajaline. Keskmise päikesepargi eluiga on üle 25 aasta, mis tähendab, et kogu selle aja vältel lukustab omanik olulise osa oma elektriarvetest ja säästab nii elektrikuludelt aastaringselt.