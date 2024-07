Swedbanki uus personali- ja haldusdivisjoni juht on Liisa-Maria Lees

„Swedbankil on hea meel teatada, et meie uus personali- ja haldusdivisjonijuht on Liisa-Maria Lees. Ta on südamega inimeste inimene ja pikaajalise kogemusega personalivaldkonna ekspert, kelle töölaual on olnud erinevate personalistrateegiate, -protsesside ja -poliitikate vedamine ja rakendamine rahvusvahelistes organisatsioonides nagu Experian Group ja Creditinfo,“ ütles Swedbanki juhatuse esimees Olavi Lepp.