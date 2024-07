Advokaat: Eesti on kaotanud finantssektori suurima piduri

Advokaadibüroo Hedman advokaat Vladislav Linko selgitas, et Eesti krediidi- ja finantseerimisasutustel on kohustus tuvastada kliendi isikut, kui tehingu summa ületab 15 000 eurot füüsilise ja 25 000 eurot juriidilise isiku puhul või kui klient on pärit Euroopa Majanduspiirkonna välisest riigist.

Hea uudis Veriffile

1. Kaugtuvastamise tehnoloogia peab andma piisava kindluse, et kliendi esitatud isikuandmed ja -dokumendid on õiged.

„Sisuliselt tähendab see, et kaugtuvastamisel peaks saama tuvastada, et klient osaleb tuvastamisel isiklikult ega kasutata selleks kolmanda isiku lubamatut abi. Praktikas tähendab see näiteks video teel tuvastamist, kus on näha nii isikut tõendav dokument kui ka inimene,“ selgitas Linko.