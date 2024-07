Rekordiline eelarve. Suve lõpus jagatakse taas korterelamute renoveerimistoetust

Seekordne toetuse eelarve jagatakse maakondade kaupa, võttes aluseks piirkonna korterite maksumuse, nende arvu ning leibkondade brutosissetuleku. Toetusmäärad on olenevalt korteriühistu asukohast 30–50%. Kõrgemate toetusemääradega soositakse jätkuvalt lifti ehitamist, kuni 18 korteriga hooneid, kultuuriväärtusega hooneid ning kvaliteetset tehaselist rekonstrueerimist. Uues voorus saavad ka munitsipaalkorteritega majad taotleda toetust teiste korteriühistutega samadel tingimustel.

Läbivaatamisele kuuluvad vaid need taotlused, kus kõige olulisemad dokumendid on korras. Näiteks korteriühistu üldkoosoleku otsuse puudumise korral jäetakse taotlus kõrvale. See lihtsustab toetusotsuste andmist korrektseid taotlusi esitanud korteriühistutele ning tööd saavad kiiremini alata.