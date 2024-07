Swedbanki tööstusuuring: väiksematele ettevõtetele pole ESG vajalikkus veel kohale jõudnud

Swedbanki tööstusuuringust selgus, et Eesti suurettevõtted on hakanud jätkusuutlikkuse muutuste mõju juba tunnetama. Ligi 60% ettevõtetest peavad kõige olulisemateks keskkonnaalasteks mõjufaktoriteks energiakasutuse juhtimist ning jäätmete ja ohtlike materjalide käitlemist.

Kõige vähem tajuvad ettevõtted ökoloogilisi faktoreid ja kliimamuutusest tulenevat mõju. Selle põhjuseks võib Swedbanki ettevõtete panganduse ESG valdkonnajuhi Mihkel Tamme hinnangul olla asjaolu, et Eesti inimesed ei ole ise tunnetanud suurt kliimamuutuste füüsilist mõju. „Samas mõjutas möödunud aasta suur põud ja sellele järgnenud liigniiske periood oluliselt teatud põllumajandusettevõtteid. Suvise suure rahe tagajärjel said kannatada päikesepargid. Neid näiteid ja märke on veelgi,“ rääkis Tamm.

Jätkusuutliku ettevõtluse valdkonnas on ka komistuskive

Tööstusettevõtete suurimaks murekohaks on jätkusuutlikkusega seotud regulatsioonide keerukus. „See puudutab eriti väiksemaid ettevõtteid, kel puudub ressurss regulatsioonidesse süveneda. Lisaks leiavad ettevõtted, et jätkusuutlikkuse mõjude hindamine ja tegevuskava koostamine nõuab praeguses majanduskeskkonnas liigset kulu. Tegelikkuses annab ESG teemadega tegelemine vastupidiselt hea võimaluse tegevusi tõhustada, toob pikaajalise säästu ning aitab kulusid vähendada,“ ütles Tamm.

Uuringust selgub, et kolmandikul tööstusettevõtetest on ESG-ga seotud riskid ja mõjud kaardistatud ning viiendikul on koostatud tegevusplaan riskide maandamiseks. „Lisaks on väidetavalt pooltel ettevõtetest hetkel käsil riskide kaardistus ja tegevusplaani koostamine. Samas valmistab muret asjaolu, et ligi veerand tööstusettevõtetest ei plaani seda tööd lähiperspektiivis ette võtta,“ ütles Tamm.