Pikalt oodatud muudatused Elroni piletimüügisüsteemis on jäänud venima. Rongifirma näitab näpuga arendajale

Juba pikemat aega on rongisõitjad üle Eesti kurtnud, et osale liinidele ei saa veebis Elroni piletimüügisüsteemis 1. klassi pileteid osta, sest süsteem näitab, nagu oleks kõik kohad juba müüdud, ent kui rongile jõudes selgub, et 1. klassi vagunid on täiesti tühjad. Küll kurdetakse seda piletimüüjatele, küll sotsiaalmeedias, aga mida pole, on toimiv lahendus. Varem oli see seda olulisem, et veebist sai piletid 15% odavamalt kui rongis piletimüüja käest, 1. juulist on hinnavahe küll vaid 5%.