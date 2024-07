CV.ee tööturuseire: üle poole töötajatest eelistab jätkusuutlikke tööandjaid

Ka ettevõtted peavad jätkusuutlikkust üha olulisemaks, nii vastas 90% tööandjatest. Lausa 75% vastanutest usub, et jätkusuutlikkus aitab vähendada nende tegevuse negatiivset mõju keskkonnale, 61% leiab, et jätkusuutlikkus tagab konkurentsieelise ja hea maine ning 52% arvab, et jätkusuutlikud praktikad aitavad tagada ettevõtte pikaajalise edu.