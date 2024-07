Iirlaste uuring: kortermaja ehitamine Tallinna on oluliselt odavam kui teistesse suurlinnadesse

Uurijad võtsid aluseks 7-korrulise ja 39 korteriga elamu, milles paiknes 36 kolmetoalist korterit (84m²) ning kolm 144-ruutmeetrist katusekorterit. „Selles küsitluses võrreldi ühe Šveitsi kortermaja hinda, kui see ehitataks kümnesse Euroopa linna,“ selgitas üks raporti autoreid Bryn Griffiths.

Raportis leiti, et kõige kallim oleks kortermaja ehitada Zürichisse, kus hoone ehituskuluks osutus 11,51 miljonit eurot. Arvestades, et hoones oli elamispinda 4016 ruumeetrit, said uurijad ruutmeetri hinnaks 2866 eurot. Edetabeli lõpus ehk 10. kohal paiknes aga Tallinn, kus samasugune hoone ehituskuluks hinnati 5,49 miljonit eurot, mis teeb 1367 eurot elupinna ruutmeetri eest.